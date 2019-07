In den Cellers die Traditionsküche von Mallorca erleben

Viel Sonne und schöne Strände sind gute Gründe für einen Besuch Mallorcas. Doch Mallorca bietet viel mehr, beispielsweise eine fantastische Gastronomie. Ob Sternerestaurant – aktuell gibt es sieben Restaurants mit einem Michelin-Stern und eins mit zwei Michelin-Sternen (Stand Sommer 2019) – oder Kneipe am Eck, ob kulinarischer Luxustempel mit Avantgardeküche oder gutbürgerlich-klassisch, ob Gerichte aus aller Welt oder traditionell Spanisches wie Paella und Tapas –für jeden Gusto und Geldbeutel ist etwas dabei.

Eine besondere Stellung nehmen natürlich die typisch mallorquinischen Speisen ein. Dabei gibt es zum einen die neu-mallorquinische Variante mit Gerichten, die auf Rezepten der Vorfahren beruhen, aber kreativ und modern verfeinert werden, wie es einige Köche erfolgreich demonstrieren. Und es gibt zum anderen die Tradition pur, die Klassiker der Insel, die für Puristen so gemacht werden wie schon vor Urzeiten.

Wer die Insel besucht, sollte es nicht versäumen, etwas zu essen, was man in dieser Form tatsächlich nur auf Mallorca bekommt. Dazu einer der renommierten und mittlerweile weltweit anerkannten und prämierten Weine der Insel – und das kulinarische Erlebnis ist perfekt.

Bayern und Mallorca?

Was haben bayrische Biergärten mit typischen Celler-Lokalen auf Mallorca gemeinsam? Klar, in beiden kann man gut essen und trinken, aber es ist noch etwas anderes. Nämlich ihre Entstehungsgeschichte. In beiden Fällen fing alles mit dem Brauer (Bayern) oder Weinbauer (Mallorca) sowie ihren Händlern an. Einst baute man auf der Insel nahezu flächendeckend Wein an, bis die Reblausplage Ende des 19. Jahrhunderts dem ein Ende setzte und viele Bauern auf Mandeln oder Olivenbäume umschwenkten.

Doch in den Zeiten zuvor wollte man natürlich den produzierten Wein auch verkaufen. Dazu dienten die Cellers, also die Keller. Dort war es ein weniger kühler, was die Lagerung begünstigte. Nach und nach wollten die Menschen, die sich Wein kauften, ihn auch vor Ort trinken und etwas essen. Also brachte man sich zum Ausschank eigenes Essen mit. Als nächster Schritt wurden ihnen vom Weinverkäufer pa amb olis angeboten, diese berühmten, mit Wurstwaren, Käse oder eingelegten Fischen belegten Tomaten-Brote, um den Hunger zu stillen. Die hungrigen Gäste wollten aber immer mehr, sodass die Brote durch Gerichte ergänzt wurden, wobei die Frau des Hauses schlicht nicht nur ihre Familie bekochte, sondern das Volumen erhöhte und die gleichen Gerichte den Käufern vorsetzte. Das Geschäft lief gut...

Heutzutage ist der Weinverkauf eingestellt, es gibt auch viele ebenerdige Cellers und man fokussiert sich ausschließlich aufs leibliche Wohl. Bei den Biergärten in Bayern gab es eine identische Entwicklung.

Authentische Küche in Cellers

Wer also auf Mallorca traditionelle authentische Küche essen will, gekocht nach Rezepten der Omas und Uromas, der sollte einen Celler besuchen. Speziell in Inca gibt es davon viele. Typisch für die Dekoration sind die riesigen Weinfässer in den Lokalen, auch wenn es sich heutzutage oft nur noch um die Frontseite handelt. Hinzu kommen alte Gerätschaften oder andere, an früher erinnernde Accessoires. Die Betreiber sind bemüht, ihrer Küchentradition auch optisch den passenden Rahmen zu verleihen. Als Gäste sitzen Einheimische, Residenten und Urlauber einträchtig im Gastraum.

Der bekannte Gastrokritiker und Buchautor Miquel Ángel Adrover besuchte mit uns einen solchen Celler in Inca, schildert ein wenig die Geschichte des Lokals und spricht über traditionelle Gerichte.

In den meisten Cellers gibt es keine elaborierten Speisekarten, sondern man konzentriert sich auf das Wesentliche wie frits (gebratene Lamminnereien oder Meeresfrüchte mit Kartoffeln und Gemüse), sopes (Gemüseeintopf mit Fleischeinlage, serviert auf dünnen trockenen Brotscheiben), tumbet (sommerliches Gemüsegericht), escaldums (Hühnereintopf), berenjenas rellenas (gefüllte Auberginen), callos (Kutteln), llengua amb taperes (Zunge mit Kapern), arroces (Reisgerichte), paletilla de cordero (Lammschulter) oder auch porcella (knuspriges Spanferkel). Wer es eher fischig mag, freut sich beispielsweise über einen mit einer Masse aus Hackfleisch, Rosinen, Pinienkernen und Kalmar-Stücken gefüllten Kalmar, dazu gibt´s eine delikate Sauce aus Wein, Zwiebeln und Mandeln. Wer jetzt noch sagt, dass mallorquinische Küche nichts für Feinschmecker ist, kann halt nicht “fein” schmecken...