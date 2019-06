Mallorcas Märkte – ein Paradies für Genießer

Ebenfalls sehr gut besucht, aber dennoch etwas entspannter geht es auf dem Wochenmarkt in Llucmajor im Südwesten Mallorcas zu. Der seit dem Jahr 1543 abgehaltene Wochenmarkt ist einer der größten der Insel. Von der Placa de Espanya ausgehend schlängelt sich freitags der Markt einmal durch die Fußgängerzone bis zum Passeig de Jaume III, wo parallel zum Wochenmarkt auch ein Flohmarkt stattfindet.

Auch mittwochs und sonntags bieten Bauern und Erzeuger ihre frischen Waren an, wesentlich größer fällt aber der Markt am Freitag aus. Wer zur Mittagszeit anreist, genießt heiße Brathähnchen und frischen Baumstriezel, der über offenem Feuer zubereitet wird. Köstlich sind auch die landestypischen Buñuelos, die gebratenen, süßen Teigbällchen, die am Stand der Landfrauen frisch zubereitet werden. Gleich nebenan gibt es Honig aus der Region – pur, mit mallorquinischen Mandeln oder auch mit eingelegten Trockenfrüchten.

Gut besucht ist aucht der sonntägliche Markt in Santa Maria del Camí, etwa 20 Autominuten von der Inselhauptstadt Palma entfernt. Besucher können hier an rund 400 Ständen bei gut gelaunten Marktleuten so ziemlich alles einkaufen, was das Herz begehrt: Kunsthandwerk, Kelidung, Schmuck, Pflanzen, Antiquitäten. Vor allem aber: Hier wird der wohl größte Öko-Markt der Insel abgehalten: Die Gourmets erwartet ein reichhaltiges Angebot an Gemüse, Obst, Käse, Fleischwaren und inseltypische Delikatessen.

Und was tun, wenn das Wetter doch einmal nicht mitspielt? Dann locken die Markthallen mit ihrem üppigen Angebot. Die größten gibt es in der Inselhauptstadt. Mitten im Szeneviertel Santa Catalina beispielsweise öffnen sich die Pforten der dortigen Markthalle täglich, außer sonntags, von 7 bis 14 Uhr. Hier gibt es alles, was das Genießerherz begehrt: Täglich frisches Obst und Gemüse, fangfrischer Fisch, bestes Fleisch, würziger Käse und erstklassige Weine.

Wer da erschöpft vom Einkaufen eine Stärkung braucht, kann an vielen Ständen eine Kleinigkeit essen oder an einer der Bars Platz nehmen. Mallorquiner bestellen hier gerne einen „Variat“ – einen gemischten Tapas-Teller etwa mit pikantem Tintenfisch (Pica pica), Kartoffelsalat (Ensaladilla) und Kroketten.

Ein noch größeres Angebot bietet der Mercat de l‘Olivar in Palma. Er befindet sich auf dem gleichnamigen Platz, zwischen der Plaça d'Espanya und dem Carrer Sant Miquel im Herzen der Stadt. An keinem anderen Ort der Insel bekommt der Besucher ein solch reichhaltiges Angebot an Fisch und Meeresfrüchten geboten wie hier. Dabei ganz wichtig: Man sollte schon um kurz nach neun Uhr dort sein, wenn die Markthalle öffnet. Denn dann sind die Auslagen noch nahezu voll. Im Unterschied zu früher – die Markthalle wurde 1951 eröffnet – stammen nicht alle dort auf Eis gebetteten Tiere aus balearischen Gewässern, doch fast alle Händler führen heimische Fische.

Neben Fisch gibt es im Mercat de l’Olivar eine riesige Auswahl an Obst und Gemüse von der Insel, bestes Fleisch und Schinken, der noch von Meisterhand vor den Augen der Kunden geschnitten wird.

In der Gemüse- und Fleischhalle findet sich an allen vier Ecken je eine Bar, die seit Generationen von jeweils den gleichen Familien betrieben wird. Marktverkäufer und Kunden lassen sich hier gleichermaßen frisch zubereitete Tapas oder ein Pa amb oli schmecken– das typisch mallorquinische, dunkle Brot mit Ramallet-Tomaten, Olivenöl einem Belag nach Wahl.

„Zu Besuch im Mercat de l’Olivar“